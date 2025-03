Arrestation au Kram Ouest : saisie de 270 comprimés de drogue et de cannabis

Les unités de sécurité relevant de la brigade de la police judiciaire de Carthage ont réussi à arrêter un jeune homme et une jeune femme dans leur domicile, impliqués dans le trafic de stupéfiants dans la région du Kram Ouest. L’opération a permis la saisie de 270 comprimés de drogue et de morceaux de cannabis. Selon un communiqué publié ce vendredi 14 mars 2025 par la Direction générale de la sûreté nationale, cette arrestation a été rendue possible grâce à la collaboration des unités de sécurité avec la brigade spécialisée dans les crimes violents contre les femmes et les enfants, ainsi que d’autres services de sécurité locaux. Sur décision du procureur, les suspects ont été placés en détention, et l’enquête se poursuit.