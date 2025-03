Le ministère de la Santé a annoncé, ce mercredi, le lancement d’une nouvelle plateforme numérique visant à améliorer la prise en charge des patients souffrant d’infarctus du myocarde.

Développée entièrement par des compétences tunisiennes, cette initiative vise à accélérer les interventions thérapeutiques et à réduire les complications liées à cette pathologie.

Selon un communiqué du ministère, la plateforme a été conçue en collaboration avec la Société Tunisienne de Cardiologie et de Chirurgie cardio-vasculaire, des ingénieurs en informatique et des médecins spécialisés. Elle permettra une meilleure coordination entre les équipes médicales, facilitant ainsi une prise en charge plus rapide et plus efficace des patients.

La phase expérimentale de la plateforme sera lancée en avril dans cinq régions modèles, après une formation exhaustive des équipes médicales et paramédicales. Ce projet devrait se généraliser à l’échelle nationale.

Cette initiative réaffirme l’engagement de la Tunisie à développer des solutions numériques innovantes pour améliorer les services de santé et valorise le rôle déterminant des compétences locales dans la réalisation de cet objectif.