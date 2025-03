Alerte météo : vents puissants et chute de la visibilité dans plusieurs régions demain

Demain, vendredi, les conditions météorologiques seront propices à des vents forts de sud-ouest dans le sud et le centre du pays, ainsi que localement dans le nord. Les vitesses du vent varieront entre 50 et 70 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 90 km/h. Ces vents soulèveront du sable et de la poussière dans le sud, réduisant la visibilité horizontale à moins de 800 mètres.

La nuit, la vitesse de ces vents diminuera progressivement. Par ailleurs, les températures augmenteront légèrement, avec des maximales comprises entre 23 et 28 degrés dans le nord et les hauteurs, entre 29 et 33 degrés dans les autres régions, et atteignant 36 degrés dans l’extrême sud-est.