Ragouj 2 : Jamila Jami, l’actrice qui captive le public tunisien

Depuis le début de la diffusion de la deuxième saison du feuilleton Ragouj 2 sur Nessma TV, Jamila Jami est devenue la star incontestée des réseaux sociaux. Sa prestation exceptionnelle dans ce rôle a captivé le public tunisien, qui n’a pas manqué de la complimenter pour sa performance pleine de sincérité et d’émotion. Si certains la découvrent avec ce rôle, d’autres l’avaient déjà repérée dans des séries précédentes telles que La Brigade 27, L’Affaire 460 ou la série libyenne Essaraya. Cependant, c’est avec Ragouj 2 que Jamila Jami prend une nouvelle dimension, consolidant sa place parmi les nouvelles grandes figures de la télévision tunisienne. L’actrice, qui se distingue par sa transformation physique et son incarnation d’un personnage à la fois fragile et complexe, a même été saluée par ses pairs, à l’instar de l’artiste Tarek Mosrati, qui a loué sa capacité à incarner ses rôles avec une intensité et une musicalité impressionnantes. Son talent et sa présence à l’écran assurent à Jamila Jami un avenir prometteur et une carrière en plein essor.