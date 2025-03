Pollution à la plage de Raoued : le ministre de l’Environnement intervient après le déversement d’eaux usées

Le 11 mars 2025, le ministre de l’Environnement, Hbib Abid, s’est rendu sur le site de déversement des eaux usées à la plage de Raoued, dans le gouvernorat d’Ariana, suite à la pollution observée ces derniers jours. Le ministre a expliqué que des irrégularités ont affecté la station d’épuration de Chotrana, ce qui a conduit à ce problème environnemental. Il a précisé que ces défaillances, survenues il y a une dizaine de jours, étaient liées à des constructions illégales et à des raccordements anarchiques au réseau des eaux usées. Ces pratiques ont non seulement causé la pollution de la mer mais ont également contribué à l’élévation du niveau de la nappe phréatique. Le ministre a annoncé des travaux de réparation pour restaurer le système de gestion des eaux usées. Les autorités locales ont exprimé leur inquiétude concernant les impacts de cette pollution sur la faune marine et la qualité de vie des habitants, soulignant le retour de mauvaises odeurs et de dégâts à la biodiversité. Le président Kaïs Saïed, après avoir rencontré les ministres concernés, a insisté sur la nécessité de renforcer les efforts pour protéger le littoral et a exigé des mesures de responsabilité envers ceux qui ne respectent pas leurs obligations.