L’Ukraine accepte la trêve de 30 jours proposée par les États-Unis dans le conflit avec la Russie

L’Ukraine a accepté la proposition américaine de mettre en place une trêve de 30 jours dans le cadre du conflit avec la Russie, marquant une avancée significative vers la réduction des tensions. Cette décision fait suite à des négociations qui ont duré plus de huit heures à Jeddah, en Arabie saoudite, entre des représentants des États-Unis et de l’Ukraine. Un communiqué conjoint a souligné que Washington s’engageait à reprendre immédiatement l’aide militaire à l’Ukraine et à partager des renseignements, renforçant ainsi le soutien à Kiev pendant la durée de la trêve. De plus, les deux parties ont convenu de négocier un accord sur les minerais dans les plus brefs délais. Le ministre américain des Affaires étrangères, Marco Rubio, a déclaré que la balle était désormais dans le camp de la Russie, soulignant que l’Ukraine était prête à négocier. Ce développement survient alors que les forces russes annoncent des avancées significatives dans la région de Kursk, précédemment contrôlée par l’Ukraine, où elles ont récupéré plus de 100 kilomètres carrés de territoire.