Crabe bleu à Gabès : une industrie florissante au service des pêcheurs et des ouvrières

Autrefois perçu comme une menace pour les pêcheurs de Zarate, dans le gouvernorat de Gabès, le crabe bleu, surnommé localement “Daech de la mer”, s’est transformé en une véritable opportunité économique. Ce crustacé, connu pour endommager les filets de pêche et se nourrir de diverses espèces marines, prolifère particulièrement dans le golfe de Gabès, ce qui a conduit les pêcheurs à adapter leurs techniques de capture en utilisant des casiers spécifiques appelés “drina”. Aujourd’hui, environ 100 armateurs se consacrent à sa pêche, qui atteint son pic entre février et l’été, avec des prises pouvant atteindre 500 kg par jour et des prix variant entre 2 et 4 dinars le kilo selon la demande internationale. Un essor économique renforcé par la création d’une usine de transformation et d’exportation du crabe à Zarate, capable de traiter jusqu’à 20 tonnes par jour en période de pointe. Cette industrie génère des emplois pour environ 400 femmes issues des régions voisines, contribuant ainsi au dynamisme économique local. Les marchés d’exportation principaux incluent l’Asie du Sud-Est, l’Australie et la Corée du Sud, où la demande pour ce produit est en forte croissance.