Le Dr. Wassim Mhiri, spécialiste en ophtalmologie et l’un des médecins les plus qualifiés de Sfax, a accompli un exploit médical remarquable en redonnant la vue à un enfant algérien qui avait perdu tout espoir de recouvrer son eyesight. Le petit (A.B.), âgé de 10 ans, avait subi trois opérations oculaires à Alger, toutes infructueuses, ce qui avait conduit à une détérioration de sa vision. Les médecins algériens avaient même suggéré à la famille de l’inscrire dans un centre pour non-voyants. Cependant, lorsque le Dr. Mhiri a décidé de tenter une intervention chirurgicale délicate à Sfax, l’espoir a renaît. Grâce à son expertise et à sa grande compétence, l’opération a été un succès total, permettant au jeune garçon de retrouver la vue après une longue période de souffrance. Ce succès démontre non seulement le talent exceptionnel du Dr. Mhiri, mais aussi le potentiel de la médecine tunisienne à réaliser des miracles.