Nuages passagers sur tout le pays, devenant plus denses en fin de journée sur les régions du nord-ouest.

Vent de secteur sud fort prés des côtes et sur les hauteurs et faible à modéré sur le reste des régions.

Mer très agitée à localement houleuse sur les côtes est.

Températures maximales comprises entre 21 et 26 °C sur le nord et le centre, entre 27 et 31°C dans le sud et aux alentours de 18°C dans le Cap Bon.