Juventus vs Atalanta en direct et live streaming : comment regarder le match ?

Juventus vs Atalanta en direct et live streaming

Ce dimanche 9 mars 2025, la Juventus Turin reçoit l’Atalanta Bergame à l’Allianz Stadium pour un affrontement captivant lors de la 28e journée de Serie A. Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 20h45.

Ce choc entre la Juventus et l’Atalanta s’annonce palpitant, avec deux équipes aux ambitions claires et aux styles opposés. La Juve misera sur son expérience et sa solidité défensive, tandis que l’Atalanta cherchera à imposer son pressing haut et son jeu offensif.

Où suivre le match ?

La rencontre Juventus – Atalanta sera diffusée en direct à partir de 20h45 sur L’Equipe Live Foot.