Affreux à Jendouba : une mère de quatre enfants poignardée par son beau-frère !

Une scène tragique a secoué la région de Bouhertma, dans la délégation de Fernana, gouvernorat de Jendouba, lorsqu’un homme dans la cinquantaine a violemment attaqué sa belle-sœur, la poignardant à plus de dix reprises à l’aide d’un couteau.

Selon les informations préliminaires, ce geste brutal serait la conséquence de profondes querelles familiales entre l’agresseur et la victime. Après l’attaque, la victime, une femme de 45 ans et mère de quatre enfants, a été rapidement transportée à l’hôpital régional de Jendouba, où elle est actuellement en soins intensifs dans un état critique. Les autorités locales, intervenant rapidement, ont arrêté le suspect et saisi l’arme du crime. Cet acte de violence, qui a plongé la communauté dans le choc et l’incompréhension, met en lumière la tragédie des conflits familiaux dégénérés en violences extrêmes.