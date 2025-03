Pétition pour la libération de Mourad Zeghidi : plus de 2 000 signatures en soutien

Une pétition en ligne a été lancée pour exiger la libération de Mourad Zeghidi, journaliste et animateur radio, incarcéré depuis plus de 300 jours. Initiée par sa fille, Meriem Zeghidi, cette pétition a recueilli plus de 2 000 signatures à ce jour. Elle dénonce la détention arbitraire de Mourad Zeghidi, qu’elle considère injustifiée et liée à son travail en tant que journaliste. Le texte souligne l’engagement du journaliste pour un travail professionnel, honnête et respectueux de la déontologie, et réclame sa libération immédiate, en défense de la liberté d’expression, un droit fondamental pour le peuple tunisien. Mourad Zeghidi et son collègue Borhen Bssais ont été arrêtés le 11 mai 2024, sous des accusations qui incluent des violations de la loi n°54 sur la liberté d’expression, ainsi que des accusations de blanchiment d’argent et d’enrichissement illicite.