Inquiétant : le plus grand iceberg du monde se déplace pour la première fois !

Un gigantesque iceberg, le plus grand au monde, a amorcé un mouvement inquiétant près de l’île de Géorgie du Sud, une île britannique isolée dans l’Atlantique Sud. Ce massif de glace, nommé A23a, mesure deux fois la taille de Londres et pèse près de un trillion de tonnes. Il s’est détaché du glacier Filchner en Antarctique en 1986 et est resté immobile pendant plus de 30 ans avant de commencer à dériver en 2020, en raison des changements climatiques et des températures de l’océan qui augmentent. Si cet iceberg se fragmente en morceaux plus petits, il pourrait poser un danger pour la navigation maritime, notamment pour les navires de pêche, tout en perturbant l’écosystème local de la faune, notamment les manchots et les phoques. Cependant, les scientifiques restent attentifs à ses effets sur la région, qui pourrait connaître des changements dans son approvisionnement alimentaire en raison des nutriments libérés par la fonte de l’iceberg.