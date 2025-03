Hammam Sousse : une vendeuse de légumes menacée d’expulsion à cause de ses chats !

Salma Trabelsi, une marchande de légumes à Hammam Sousse, se trouve actuellement menacée de perdre sa licence si elle ne se conforme pas à une décision de la municipalité, qui lui demande de retirer les deux chats qu’elle a pris sous son aile et qu’elle soigne en dehors du marché. Salma, une femme dans la cinquantaine, a commencé à vendre des légumes et des fruits après la perte de sa mère en 2007, cherchant à subvenir à ses besoins et à se libérer des contraintes sociales qui pèsent sur les femmes dans certaines professions, notamment celles traditionnellement dominées par les hommes. Depuis qu’elle a pris possession de son étal dans le marché des Genans, elle s’est occupée de ces deux chats, veillant à leur santé, les faisant vacciner et les empêchant de se reproduire. Ces animaux sont devenus des compagnons bien-aimés des habitués du marché, certains les câlinant et d’autres contribuant à leur entretien. Les touristes qui visitent le marché prennent souvent des photos des chats, qui sont perçus comme une partie du charme local. Ce portrait de Salma, publié par Mosaïque FM, a suscité une grande interaction sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont exprimé leur soutien à la marchande et leur indignation face à la décision de la municipalité. Salma a exprimé son indignation face à la décision de la municipalité, qu’elle qualifie d’injuste et inhumaine, et a appelé à la révision de cette mesure.