La grève des agents et cadres de la Société du Sud des Services a été reportée aux 15, 16 et 17 avril prochain, après qu’elle ait été initialement prévue pour les 11, 12 et 13 mars courant dans tous les chantiers des sociétés de production dans le désert, ainsi qu’aux salines de Tataouine et à la Maison des entreprises pétrolières à Tataouine.

Selon un communiqué publié par les services du gouvernorat de Tataouine, cette décision a été annoncée à la suite d’une réunion de la commission régionale de conciliation, tenue, hier jeudi, sous la présidence du gouverneur de la région, en présence du contrôleur régional du travail, des représentants de l’Union régionale du travail, de l’Union régionale de l’industrie et du commerce, ainsi que des représentants des salariés de la Société du Sud des Services.

Il convient de rappeler que l’Union régionale du travail de Tataouine avait émis, le 28 février dernier, un préavis de grève, appelant ses adhérents au sein de la Société du Sud des Services à une grève de trois jours, après l’impasse des négociations concernant la revalorisation salariale de 2014 avec effet rétroactif, ainsi que l’augmentation générale des salaires pour la période 2020-2025, l’octroi d’uniforme de travail aux employés et l’augmentation des primes de l’Aïd al-Fitr et de l’Aïd al-Adha.