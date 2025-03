Malversations à l’usine de tabac de Kairouan : 40 millions de dinars de pertes

Le député Badreddine Kamoudi a révélé que des malversations administratives et financières ont coûté à l’usine de tabac de Kairouan une perte de 40 millions de dinars. Dans un post Facebook, il a précisé que ces pratiques ont entraîné la détérioration de plus de 15 millions de paquets de cigarettes de la marque Cristal, rendus impropres à la consommation en raison d’un stockage prolongé et non justifié, ce qui a permis aux mites de les infester. Le député a également souligné que l’ancienne ministre des Finances, Sihem Bougdiri, ainsi que sa sœur Amal Bougdiri, directrice générale des participations, et le gouverneur de Kairouan, étaient informées de la situation sans intervenir.