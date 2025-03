Prévisions météorologiques : Pluies intenses attendues dans ces régions

Le chercheur en risques naturels et expert en climat en Tunisie, Amer Bahba, a prévu que les pluies atteindront leur pic cette nuit et demain vendredi, et concerneront la plupart des gouvernorats, avec une concentration particulière sur les quantités de pluie dans le Grand Tunis, Zaghouan, Nabeul et Sousse.

Amer Bahba a déclaré à la radio Jawhara FM que les pluies ont commencé depuis hier, notamment à Gafsa, Tozeur, Médenine et Tataouine, et qu’elles se concentrent actuellement au centre de la Tunisie.

Il a également prévu une baisse des températures aujourd’hui et demain, surtout au nord de la Tunisie, en raison d’un phénomène de dépression saharienne.

Il a ajouté que les pluies devraient revenir après une stabilisation du temps, pendant les périodes des 13 et 14 mars, avec une autre dépression atmosphérique attendue pendant les deuxième et troisième décennies du mois de mars, avec des pluies possibles.