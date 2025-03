Le temps restera nuageux dans la soirée de jeudi, avec des averses éparses, parfois accompagnées d’orages, affectant la plupart des régions. Ces précipitations seront localement plus intenses sur les zones orientales du pays. Les températures varieront entre 8 et 12 degrés dans les régions occidentales du nord et du centre, et entre 12 et 17 degrés dans le reste du pays.