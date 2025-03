“L’obésité infantile est un défi de santé publique en Tunisie”, a indiqué mardi l’UNICEF Tunisie sur sa page officielle.

Dans une publication diffusée à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre l’obésité (le 04 mars), l’UNICEF a précisé que 17,2% des enfants de moins de 5 ans en Tunisie sont en surpoids et 10% des adolescents de 15-18 ans sont obèses.

L’UNICEF réaffirme son appui aux efforts nationaux pour faire face aux défis nutritionnels et alimentaires des enfants en Tunisie.

“Cela inclut la définition de politiques et la révision du cadre légal et l’amélioration de la qualité des services de nutrition”, ajoute la même source faisant savoir qu’un changement des attitudes et des pratiques alimentaires chez la population est nécessaire.

Pour sa part, le ministère de la santé a souligné, dans un communiqué, que les taux d’obésité en Tunisie sont en augmentation, ce qui nécessite une action collective pour protéger notre santé et celle des générations futures.

Le ministère a indiqué que l’obésité constitue un danger croissant pour la santé et ne se limite pas à un problème d’apparence. En effet, elle augmente le risque de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et l’hypertension.

Pour lutter contre l’obésité, le ministère recommande l’adoption d’un régime alimentaire riche en fruits et légumes, pauvre en sucre et en graisses et la pratique d’une activité physique régulière de 30 minutes par jour.

Il est aussi recommandé de réduire la consommation d’aliments transformés, d’éviter les boissons gazeuses et les fast-foods et de privilégier une bonne hydratation.

A noter que dans le monde, 37 millions d’enfants de moins de 5 ans et 390 millions d’enfants et adolescents de 5 à 19 ans, souffrent de surpoids ou d’obésité, selon l’UNICEF.