La garde nationale tunisienne : 13 000 arrestations et 13 millions de dinars de marchandises saisies

En février, les unités de la Garde nationale tunisienne ont arrêté 13 188 personnes recherchées dans des affaires de droit public et ont déjoué 350 opérations de contrebande, saisissant des marchandises d’une valeur de 13 millions de dinars. Ces opérations ont également permis la confiscation de 487 véhicules recherchés, ainsi que la saisie de 8 kg de cannabis, 95 620 comprimés de drogue, et 6 000 bouteilles d’alcool vendues illégalement. De plus, 76 fusils de chasse, 11 pistolets non autorisés et 2 395 cartouches ont été saisis, soulignant l’engagement de la Garde nationale dans la lutte contre la criminalité et la protection de la sécurité publique.