Football – Ligue 2 : programme de la 18e journée

Programme des rencontres de la 18e journée de la Ligue 2 du football professionnel prévues ce week-end (tous les matches à partir de 14h00) :
POULE A
Samedi 8 mars :
A Hammam-Sousse : ES Hammam-Sousse – AS Marsa
Dimanche 9 mars :
A L’Ariana : AS Ariana – CS Hammam-lif
A Radès municipal : Megrine Sport – Kalaa Sport
A Menzel Bourguiba : SA Menzel Bourguiba – AS Oued Ellil
A Korba : CS Korba – ES Radès
A Moknine : SC Moknine – Jendouba Sport
A Mahdia : EM Mahdia – CS Msaken
POULE B
Samedi 8 mars :
A Jelma : AS Jelma – ES Rogba
A Sakiet Eddaier : ES Sakiet Eddaier – CS Chebba
A Sfax 2 mars : CO Kerkennah – AS Kasserine
A Gabès : Stade Gabésien – AS Agareb
A Redayef : CS Redayef – Sfax RS
A Djerba Midoun : ES Jerba – BS Bouhajla
Dimanche 9 mars :
A Kairouan : JS Kairouan – O. Sidi Bouzid