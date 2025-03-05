Football – Ligue 2 : programme de la 18e journée

Programme des rencontres de la 18e journée de la Ligue 2 du football professionnel prévues ce week-end (tous les matches à partir de 14h00) :

POULE A

Samedi 8 mars :

A Hammam-Sousse : ES Hammam-Sousse – AS Marsa

Dimanche 9 mars :

A L’Ariana : AS Ariana – CS Hammam-lif

A Radès municipal : Megrine Sport – Kalaa Sport

A Menzel Bourguiba : SA Menzel Bourguiba – AS Oued Ellil

A Korba : CS Korba – ES Radès

A Moknine : SC Moknine – Jendouba Sport

A Mahdia : EM Mahdia – CS Msaken

POULE B

Samedi 8 mars :

A Jelma : AS Jelma – ES Rogba

A Sakiet Eddaier : ES Sakiet Eddaier – CS Chebba

A Sfax 2 mars : CO Kerkennah – AS Kasserine

A Gabès : Stade Gabésien – AS Agareb

A Redayef : CS Redayef – Sfax RS

A Djerba Midoun : ES Jerba – BS Bouhajla

Dimanche 9 mars :

A Kairouan : JS Kairouan – O. Sidi Bouzid