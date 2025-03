Cette nuit, le ciel sera partiellement nuageux sur la plupart des régions. Le vent soufflera du secteur est, fort près des côtes et dans le sud, où il pourrait provoquer des tourbillons de sable locaux, tandis qu’il sera modéré ailleurs. Les températures nocturnes varieront entre 10 et 14 degrés dans le nord et le centre, atteignant environ 8 degrés sur les hauteurs, et oscilleront entre 14 et 18 degrés dans le sud.