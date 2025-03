Gabès-Ramadan : Distribution d’aides au profit de 2600 familles à faible revenu

La Commission Régionale de solidarité sociale à Gabès a entamé vendredi la distribution d’aides en nature au profit de 2600 familles à faible revenu dans la région. Il s’agit de colis comprenant divers produits alimentaires d’une valeur de 100 dinars.

Par ailleurs, et durant le mois du Ramadan, des tables d’Iftar seront organisées à Gabès-ville, pour distribuer quotidiennement 100 repas “d’Iftar” et de “Suhoor ” aux personnes démunies, en plus de la programmation de cérémonies de circoncision de 50 enfants issus de familles nécessiteuses et à faible revenu dans la région.