Nidhal Saadi annonce son absence à l’écran pour Ramadan : “je choisis ma famille”

Nidhal Saadi a partagé une photo émouvante avec sa femme et son fils, accompagnée d’un message sincère à l’occasion du mois de Ramadan. Dans son post, il exprime ses vœux de bonheur et de paix à ses amis et à ses abonnés, tout en annonçant qu’il ne participera à aucun feuilleton cette année après dix ans de présence constante à l’écran. Il souligne que, bien que ce mois sacré marquera son absence sur les écrans, il choisit de privilégier ce qui est essentiel : sa famille. Selon lui, il joue cette année le rôle le plus important de sa vie, celui de père et de mari. Il conclut son message en souhaitant une santé et une sécurité optimales à tous ses proches et à ses fans.