Le projet de l’autoroute Tunis-Jelma : 168 km de développement pour relier quatre gouvernorats

Le projet de la route autoroutière reliant Tunis à Jelma devrait être achevé d’ici la fin de l’année prochaine, selon Anis Mabzahia, responsable de l’unité en charge de ce “grand” projet, dont le coût s’élève à 1700 millions de dinars. Dans une interview au programme “Midi Show” du vendredi 28 février 2025, il a précisé que l’ouvrage s’étendra sur 168 kilomètres et comprendra huit sections, un choix inédit en Tunisie, qui a permis de lancer les travaux simultanément. Ce projet est crucial pour renforcer le réseau autoroutier du pays, améliorer la mobilité et soutenir le développement en facilitant le raccordement rapide entre les différentes régions.

Le cahier des charges prévoit l’utilisation de techniques innovantes pour la construction de cette autoroute, notamment en matière de types de béton. L’infrastructure traversera quatre gouvernorats, à savoir Ben Arous, Zaghouan, Kairouan et Sidi Bouzid (domaine de Jelma). Le projet comprendra neuf échangeurs, avec des passages supérieurs et inférieurs, ainsi que plusieurs grandes installations hydrauliques pour les cours d’eau. En outre, environ 300 petites structures hydrauliques seront réalisées, et près de 100 ponts seront construits, ce qui représente la taille d’un projet similaire de la part du ministère de l’Équipement et de l’Habitat sur cinq ans, selon Anis Mabzahia.