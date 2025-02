Scandale immobilier à Carthage : Ziadh El Hani sous enquête pour abus de pouvoir et falsification

Un source judiciaire a précisé, ce mercredi, que Ziadh El Hani a comparu devant le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis après l’ouverture d’une enquête à son encontre, ainsi qu’à l’encontre d’autres parties et de toute personne qui pourrait être identifiée au cours de l’enquête. Les accusations portent sur l’exploitation de la fonction publique dans le but d’obtenir un avantage indu pour soi-même ou pour autrui, nuire à l’administration, violer les règlements applicables à ces opérations en vue d’obtenir des bénéfices ou causer des préjudices, ainsi que pour falsification et usage de faux. La plainte contre El Hani, en tant que membre du conseil municipal de la région de Carthage, a été déposée en décembre 2022 par une association dédiée à la protection du patrimoine archéologique et culturel de la ville de Carthage. L’association a fait état de soupçons de corruption et de manipulation concernant l’attribution d’un terrain de 700 m² dans la zone de Carthage à un particulier, vendu à un prix inférieur à 50 000 dinars, malgré le fait que ce terrain ait une valeur archéologique, interdisant toute construction. Cette transaction aurait été suspecte en raison de la faible valeur de vente et de la construction qui y a été réalisée, selon l’association. Le juge d’instruction a décidé de maintenir Ziadh El Hani en liberté sous caution.