La praticienne universitaire en soins à l’Institut National de Nutrition et de Technologie Alimentaire, Dr. Rim Rachedi, a appelé les personnes diabétiques et les personnes âgées à consulter leur médecin avant le début du mois de Ramadan afin de réaliser les examens nécessaires et les analyses essentielles pour maintenir leur santé et éviter les complications pendant la période de jeûne.

Dr. Rachedi a indiqué aujourd’hui, mardi, dans une déclaration à l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), que la décision de permettre ou non le jeûne pour un patient diabétique dépend avant tout de l’avis du médecin traitant, après un examen et la confirmation de son état de santé.

Elle a ajouté que des risques potentiels existent pendant la période de jeûne pour les patients diabétiques, notamment la baisse ou l’augmentation du taux de sucre dans le sang, et elle les a invités à surveiller leur taux de sucre tout au long de la journée.

Elle a également conseillé aux patients diabétiques d’interrompre leur jeûne et de consulter immédiatement leur médecin si un écart significatif de leur taux de sucre est constaté.

Dr. Rachedi a souligné l’importance de respecter les recommandations des médecins en suivant certains conseils qui facilitent le jeûne tout en prévenant tout risque pour la santé, tels que consommer des repas équilibrés pendant le repas de rupture du jeûne, éviter les graisses et les aliments lourds, éviter les sucreries, et boire de grandes quantités d’eau.