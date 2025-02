Hajj 2025 : ouverture du guichet unique pour simplifier les démarches des pèlerins

Les services du guichet unique pour l’accomplissement des formalités de voyage liées au Hajj ont été lancés ce mardi 25 février pour les pèlerins des gouvernorats de Tunis, l’Ariana, la Manouba et Ben Arous. Afin de faciliter ces démarches, vingt autres guichets seront ouverts progressivement dans les différentes régions, selon un calendrier établi par le ministère des Affaires religieuses. À Tunis, le guichet unique, installé dans la salle de musculation du complexe sportif de la jeunesse à El Menzah, restera opérationnel jusqu’au 11 mars.

Selon Kamel Azzouz, directeur du Hajj et de la Omra au sein du ministère, cette initiative vise à rapprocher et simplifier les services aux pèlerins. Elle englobe notamment la prise de la biométrie, l’accomplissement des formalités de change pour l’allocation touristique, ainsi que la remise d’un document détaillant l’hébergement et les dates de voyage. Par ailleurs, la Société des Services nationaux et des Résidences a introduit une nouvelle procédure permettant aux pèlerins de récupérer immédiatement leur passeport après finalisation des formalités, leur offrant ainsi la possibilité de l’utiliser pour d’autres déplacements avant leur départ pour les lieux saints.