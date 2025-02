Grève nationale des surveillants dans les collèges et lycées

Les surveillants et surveillants généraux, qu’ils soient contractuels ou titulaires de postes fonctionnels, observeront une grève générale sur site le jeudi 27 février 2025 dans tous les collèges et lycées du pays. À travers ce mouvement, leur syndicat revendique la publication immédiate d’un décret régularisant la situation des contractuels, ainsi que la révision du statut particulier, avec l’instauration d’un système de quotas pour les promotions. Il exige également la mise à jour de l’indemnité de base numérique et l’organisation du concours des surveillants généraux selon des critères préétablis. Parmi les autres demandes figurent la revalorisation de l’indemnité des charges pédagogiques pour certains grades et son augmentation pour les niveaux supérieurs. Enfin, les grévistes réclament l’application des accords conclus les 12 février 2024, 22 juillet 2024 et 6 février 2021, dont plusieurs engagements restent à ce jour non tenus.