La Fédération générale de l’enseignement secondaire organisera, le mercredi 26 février 2025, une grève de présence au travail qui concernera toutes les collèges et lycées publics, afin de réclamer la mise en œuvre des accords précédents ainsi que la révision et l’augmentation des primes spéciales du secteur, comme l’a annoncé le secrétaire général de la fédération, Mohamed Safi.

Safi a déclaré à l’agence TAP, ce lundi, que la fédération n’a reçu aucune invitation de la part du ministère de l’Éducation pour entamer des discussions sur la grève. Il a ajouté que des réunions avec les enseignants seront organisées pour discuter et une pétition sera présentée le jour de la grève, conformément aux règlements internes de la fédération.

Il a rappelé que la décision de grève est prise en application des résolutions du comité administratif réuni le 4 février 2025, à la suite de l’échec de deux séances de travail entre les parties administratives et syndicales, organisées respectivement les 13 novembre 2024 et 31 janvier 2025. La fédération exige du ministère de l’Éducation qu’il mette en œuvre plusieurs points en suspens, notamment la promulgation du statut du secteur, l’achèvement des procédures liées au recrutement, et l’application des accords signés avec le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Parmi les revendications figurent également l’adoption d’une loi criminalisant les agressions contre le corps éducatif, l’arrêt des interventions du système judiciaire dans les affaires éducatives, ainsi que la révision des primes salariales, une augmentation des rémunérations des examens nationaux, et la création de nouvelles promotions. La fédération exige aussi l’achèvement des accords concernant la prime de continuité et sa participation aux projets de réforme éducative.