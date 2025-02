Berlinale 2025 : la réalisatrice belgo-tunisienne Maja Ajmia récompensée pour TÊTES BRÛLÉES

La réalisatrice belgo-tunisienne Maja Ajmia a brillé à la 75ᵉ Berlinale avec son film TÊTES BRÛLÉES, qui a reçu une Mention spéciale du Jury International Generation 14plus. Ce drame poignant sur le passage à l’âge adulte raconte l’histoire d’Eya, une jeune fille de 12 ans confrontée à la perte soudaine de son frère aîné, Younès. Porté par une mise en scène visuellement saisissante et une narration profondément émotive, le film explore le deuil, la résilience et la solidarité. Coproduit entre la Belgique, la Tunisie et le Danemark, TÊTES BRÛLÉES confirme le talent de Maja Ajmia et son regard unique sur les liens familiaux et la transformation intime face à l’adversité.