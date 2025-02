Une étude alerte : l’usage excessif de l’IA vous rend moins intelligent

Une étude scientifique menée par Microsoft en collaboration avec l’université Carnegie Mellon met en garde contre les effets négatifs d’une utilisation excessive et inappropriée de l’intelligence artificielle sur les capacités cognitives des employés. L’étude, qui a analysé les comportements de plus de 300 travailleurs du secteur du savoir, révèle une diminution significative de l’effort cognitif chez ceux qui délèguent systématiquement leurs tâches intellectuelles aux outils d’IA générative, tels que ChatGPT. En se limitant à vérifier des réponses et à gérer des tâches sans réelle réflexion critique, ces employés risquent de perdre leur aptitude à résoudre des problèmes complexes et à élaborer des stratégies. Présentée lors d’un congrès sur les systèmes de calcul à Yokohama, cette recherche souligne l’importance d’une utilisation réfléchie de la technologie afin de préserver les capacités intellectuelles essentielles dans le monde du travail.