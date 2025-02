Accès aux soins : une caravane médicale gratuite en médecine spécialisée à Korba

Une caravane médicale gratuite en médecine spécialisée a été organisée ce dimanche à Korba par le district sanitaire, en partenariat avec la société civile. Selon le Dr Sami Boudouara, directeur régional de la santé à Nabeul, cette initiative vise à rapprocher les soins spécialisés des citoyens, en particulier dans les domaines de la gynécologie, de l’imagerie médicale pour le dépistage des cancers du sein et de l’utérus, de l’ophtalmologie, du diabète, de la cardiologie, de la médecine interne, de la chirurgie et de la pédiatrie. Inscrite dans la stratégie nationale du ministère de la Santé, cette action s’inscrit également dans la lutte contre les maladies transmissibles et chroniques, ainsi que la prévention du tabagisme, notamment à l’approche du mois de Ramadan. De son côté, la Dre Manel Bani, médecin-chef du district sanitaire de Korba, a souligné que l’hôpital local a accueilli cette caravane en offrant, outre des consultations gratuites, des lunettes de correction et des médicaments, tout en mettant en place des ateliers de sensibilisation pour encourager l’arrêt du tabac.