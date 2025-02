Attention aux escroqueries en ligne : faux concours et prix frauduleux

L’Agence nationale de cybersécurité a mis en garde, ce samedi, contre une recrudescence des tentatives d’hameçonnage visant à dérober les données personnelles et bancaires des citoyens via les réseaux sociaux. Ces arnaques prennent la forme de faux concours, de promesses de gains ou d’offres alléchantes usurpant l’identité d’institutions financières et de fournisseurs de services de communication. Pour éviter ces pièges, l’agence recommande de ne pas interagir avec des messages provenant de comptes suspects, de vérifier l’authenticité des pages officielles grâce à la certification bleue et d’éviter de cliquer sur des liens douteux. Elle conseille également de confirmer la légitimité des concours en consultant les sites web officiels des entreprises concernées et en contactant directement leurs services. Enfin, elle insiste sur l’importance de ne jamais divulguer d’informations sensibles, telles que des mots de passe ou des données bancaires, et rappelle la nécessité de maintenir un antivirus à jour pour renforcer la protection des appareils.