Alerte à la méningite : symptômes, transmission et prévention

La mort tragique d’un étudiant à Kairouan, causée par une méningite, a suscité une vive inquiétude parmi les résidents du foyer universitaire de Regada. La méningite est une inflammation des méninges, les membranes entourant le cerveau et la moelle épinière, pouvant être d’origine bactérienne, virale ou fongique. La forme bactérienne, la plus dangereuse, se transmet par les gouttelettes respiratoires et peut entraîner de graves complications telles que des lésions cérébrales, une perte d’audition ou, dans les cas les plus sévères, le décès. Les symptômes incluent de fortes fièvres, des maux de tête intenses, une raideur de la nuque et une sensibilité à la lumière. Un diagnostic et une prise en charge médicale rapides sont essentiels pour limiter les risques et éviter des issues fatales.