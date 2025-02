Le mouvement des docteurs-chercheurs exclus de l’emploi a observé, mardi matin, un sit-in devant le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour réclamer la régularisation de leur situation et leur recrutement dans les plus brefs délais.

Dans une déclaration à l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), Mariem Dziri, coordinatrice nationale du mouvement, a appelé le ministère à trouver des solutions urgentes et à accélérer la publication des décrets relatifs à la fonction de docteur-chercheur, ainsi qu’à l’intégration de ce diplôme dans le cadre de la fonction publique.

Elle a affirmé que les docteurs-chercheurs maintiendront leurs revendications légitimes et poursuivront leurs actions jusqu’à l’obtention de solutions justes et équitables, afin de mettre fin à la corruption et au travail précaire.

Dziri a tenu à préciser que le ministère a la capacité d’accueillir un nombre important de docteurs chercheurs, en se basant sur les récentes statistiques concernant le corps enseignant universitaire.

Elle a réclamé une transparence totale dans le recensement des postes vacants au sein du ministère et d’autres institutions publiques, afin d’amplifier la crise de l’emploi.