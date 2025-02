Service militaire : les jeunes nés entre 2001 et 2004 tenus de régulariser leur situation

Le directeur de la conscription et de la mobilisation au ministère de la Défense nationale, le Colonel major Hatem Soussi, a déclaré que les jeunes nés en janvier, février et mars de l’année 2005, ainsi que ceux nés en 2001, 2002, 2003 et 2004 et n’ayant pas accompli leur service militaire, doivent régulariser leur situation dans un délai d’un an, soit en obtenant une exemption, soit un ajournement.

Le responsable s’exprimait, mardi, à Monastir, au cours d’une journée de sensibilisation au service militaire et sur le cadre légal règlementant le service national organisée par le ministère de la Défense.

Pour Hatem Soussi, se présenter volontairement pour l’accomplissement du service national permet aux jeunes d’éviter des poursuites devant les tribunaux militaires et des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, ainsi que leur inscription sur le fichier des personnes recherchées.

Le directeur de la conscription et de la mobilisation a, dans ce sens, invité les jeunes concernés à se présenter en mars prochain aux centres de conscription et de mobilisation pour régulariser leur situation et éviter ainsi les démarches complexes nécessaires à la levée des avis de recherche.

Jusqu’ici, environ 90 000 dossiers de jeunes nés en 2001 et 2002 ont été déférés devant les tribunaux militaires, a-t-il dit.

E d’ajouter : il a y une désaffection réelle des jeunes pour le service national, et ce, malgré les formations proposées par l’armée qui leur seront d’une grande utilité plus tard dans leur vie professionnelle et les nobles valeurs nobles inculquées par l’institution militaire.