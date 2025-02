Les smartphones et les enfants : un danger silencieux pour leur développement ?

L’impact des smartphones sur les enfants est devenu une préoccupation majeure pour de nombreux parents à travers le monde, y compris en Tunisie. Si votre enfant préfère jouer avec un téléphone plutôt que de sortir s’amuser avec ses amis, ou s’il délaisse ses devoirs et les moments en famille au profit de son écran, il est peut-être déjà victime de cette dépendance. Bien que les smartphones soient devenus indispensables dans notre quotidien, leur usage excessif peut entraîner des effets néfastes, notamment chez les plus jeunes. De nombreuses études ont démontré que l’exposition prolongée aux écrans peut nuire au développement cognitif, à la concentration et à la qualité du sommeil des enfants. À travers cet article, nous explorerons en détail les dangers liés à l’utilisation abusive des téléphones intelligents et proposerons des solutions pour un usage plus équilibré et adapté à l’enfant.