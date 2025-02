La femme tunisienne, deuxième au monde en sciences et technologies, devant les françaises et les italiennes

La Tunisie s’est distinguée sur la scène internationale en occupant la deuxième place mondiale en matière de participation des femmes dans les sciences, selon une étude récente. Lors d’un événement organisé à la Cité des sciences de Tunis à l’occasion de la septième édition de la Journée internationale des femmes et des filles dans les sciences, la directrice scientifique de l’institution, Najoua Bay, a souligné que les Tunisiennes ont surpassé leurs homologues françaises et italiennes, tandis que les Pays-Bas occupent la première place du classement. Avec 67 % d’étudiantes dans les filières scientifiques et une forte présence féminine dans les universités, la Tunisie confirme son engagement en faveur de l’égalité des sexes dans les domaines scientifiques et technologiques. Cet héritage de succès a permis aux femmes tunisiennes d’accéder à des postes de décision et d’exceller dans divers secteurs comme l’ingénierie biologique, la technologie, l’informatique et l’agriculture biologique. À cette occasion, la Cité des sciences a également lancé deux prix récompensant les jeunes filles et les femmes pour leurs innovations scientifiques.