Bouhajla : 6 blessés dans un accident impliquant un louage et un camion lourd

Le mardi 18 février 2025, un accident de la route a fait six blessés à Bouhajla, suite à une collision entre un véhicule de transport collectif “louage” et un camion lourd. L’incident s’est produit sur la route nationale numéro 2, reliant Bouhajla à la région sud de Kairouan, au niveau de la zone de Bir Messikin. Selon Fawzi Smara, le directeur du centre de santé local de Bouhajla, les victimes ont été immédiatement prises en charge et transportées par les équipes de secours et d’ambulance vers l’hôpital local. Heureusement, leur état de santé a été jugé stable par les médecins.