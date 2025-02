Temps brumeux le matin à passagèrement nuageux sur la plupart des régions et devient très nuageux l’après-midi à l’extrême sud. Vent de secteur nord au nord et de secteur est au centre et au sud faible à modéré et relativement fort pendant la nuit au sud.

Mer peu agitée à progressivement agitée au Golfe de Gabès.

Les températures maximales sont situées entre 14 et 18 degrés au nord et sur les régions côtières du centre et sur les hauteurs ouest et entre 19 et 24 degrés sur le reste des régions.