Le PDL dénonce le transfert d’Abir Moussi dans un état de santé critique

Le Parti Destourien Libre (PDL) a vivement dénoncé le transfert de sa présidente, Abir Moussi, de la prison pour femmes de la Manouba à l’hôpital Taher Maamouri de Nabeul, alors qu’elle se trouve dans un état de santé critique. Dans un communiqué, le bureau politique du parti a tenu les autorités concernées pour responsables de la détérioration de sa santé, rappelant qu’elle observe une grève de la faim et du traitement médical depuis le 12 février 2025. Le PDL s’est interrogé sur les raisons de ce transfert vers un hôpital éloigné au lieu d’un établissement plus proche, soulignant les souffrances supplémentaires infligées à leur leader. Il a également appelé les organisations de la société civile engagées dans la défense des droits de l’Homme et des libertés à réagir face à ce qu’il qualifie de harcèlement et de mauvais traitements. Face à cette situation qu’il juge alarmante, le parti a annoncé son intention de mener toutes les actions nécessaires pour protester contre ces pratiques et a exhorté ses membres et sympathisants à se mobiliser en soutien à Abir Moussi.