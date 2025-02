Lancement de la chaîne CNB : une première dédiée à l’afrique du nord pour ramadan

La chaîne North Africa CNB fera son grand lancement le premier jour du mois de Ramadan sur le satellite Nilesat (fréquence 12645 H 27500). Première chaîne privée dédiée à l’Afrique du Nord, elle proposera une programmation variée animée par des figures médiatiques de renom, dont l’Égyptienne Bousy Shalaby, l’ancienne Miss Égypte et présentatrice Farah Shabaan, ainsi que les Tunisiennes Farah Ben Amara et Jihen Milad, sans oublier Salma Exby du Maroc. Parmi ses temps forts, le retour d’une caméra cachée intitulée Raa’b Al-Mis’ad (La Terreur de l’Ascenseur), produite par l’équipe d’Omar Cherif, connue pour des émissions cultes comme Al-Zilzal, Al-Timsah et Al-Taïra. La chaîne diffusera également plusieurs séries égyptiennes à succès, notamment Taht Al-Wissaya, Nyalî W Charihan et Al-Safara, promettant un divertissement de qualité pour le mois sacré.