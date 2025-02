Décès de Fawzi Ziyat, ancien joueur et responsable du club sportif de Hammam-Lif

Le club sportif de Hammam-Lif a le regret d’annoncer le décès de son ancien joueur et ancien responsable, M. Fawzi Ziyat, survenu dans la matinée de ce jour, à l’âge de 70 ans. Le club présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et prie Dieu de lui accorder Sa vaste miséricorde et d’accorder à ses proches patience et réconfort.

M. Ziyat, qui avait marqué l’histoire du club dans les années 1980, a également occupé des responsabilités importantes au sein de l’organisation. Le cortège funéraire débutera cet après-midi à partir de son domicile, situé près du café Tarek Thabet à El Denden, et se dirigera vers la mosquée locale avant d’atteindre le cimetière de la région.

Que Dieu ait son âme en Sa sainte miséricorde et qu’Il accorde à sa famille et à ses proches la patience et la sérénité dans cette épreuve.