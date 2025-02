Première en Tunisie : la chirurgie par ultrasons révolutionne le traitement du nerf médian

Une avancée médicale significative a été réalisée en Tunisie avec la première opération chirurgicale utilisant les ultrasons pour soulager la compression du nerf médian dans le membre supérieur. Effectuée au service de chirurgie orthopédique de l’hôpital universitaire Charles Nicolle, cette intervention innovante repose sur la technologie WALANT, qui permet une chirurgie précise et efficace sans nécessiter d’anesthésie générale ni d’hospitalisation prolongée. Grâce à cette technique, les patients bénéficient d’une douleur post-opératoire réduite, de petites incisions chirurgicales, et d’un retour rapide à leurs activités quotidiennes. Cette percée renforce la position de la Tunisie dans le domaine de la chirurgie de précision et met en lumière l’expertise de ses professionnels de santé sur les plans régional et international.