Un tunisien offre des voitures à sa mère, femme et fille pour la Saint-Valentin

Un vidéo virale circulant sur les réseaux sociaux le 14 février 2025 montre un homme tunisien prétendant avoir offert trois voitures à sa mère, son épouse et sa fille à l’occasion de la Saint-Valentin. Le geste a suscité une vague d’admiration et d’émotion sur les plateformes, beaucoup félicitant l’initiative. Cependant, il a été révélé que ce geste n’était en réalité qu’une campagne publicitaire pour promouvoir un nouveau modèle de voiture, et non une véritable surprise pour la fête des amoureux. Cette découverte a provoqué un débat parmi les Tunisiens, certains accusant cette démarche d’être une exploitation émotionnelle à des fins marketing, tandis que d’autres y voyaient une idée créative pour capter l’attention.