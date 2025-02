Météo en Tunisie : Temps passagèrement nuageux et pluies isolées au nord

Le temps est samedi, passagèrement nuageux sur toutes les régions à parfois très nuageux au nord avec des averses isolées.

Vent du secteur ouest fort près des côtes et sur les hauteurs et modéré sur le reste des régions. mer agitée au Golfe de Gabès et très agitée à localement houleuse sur le reste des côtes.

Les températures maximales sont situées entre 11 et 15 degrés au nord et sur les hauteurs ouest et entre 16 et 19 degrés sur les régions est du nord. Elles varient entre 20 et 23 degrés sur le reste des régions.