Jeûne intermittent : un risque accru de diabète !

Une étude récente menée par des chercheurs allemands et publiée dans la revue scientifique Cell met en lumière les risques potentiels du jeûne intermittent, malgré ses bienfaits connus pour la perte de poids et l’amélioration du métabolisme. Selon les résultats de l’étude, ce type de jeûne pourrait augmenter le risque de diabète de type 2 chez les adolescents, en raison de son impact sur la production d’insuline. Les chercheurs ont mené des expériences sur des souris pour analyser l’effet du jeûne sur différentes tranches d’âge. Les souris adolescentes ont montré un retard dans la maturation des cellules “bêta”, responsables de la production d’insuline, réduisant ainsi leur efficacité à réguler le sucre sanguin. En revanche, les souris adultes et âgées ont montré une amélioration de leur sensibilité à l’insuline. Ces résultats suggèrent que les effets du jeûne intermittent varient en fonction de l’âge, soulignant la nécessité de mener d’autres études pour mieux comprendre ces mécanismes et développer de nouvelles stratégies pour traiter le diabète et préserver la santé du pancréas.