La Tunisie est le premier pays en Afrique du Nord à lancer la 5G

La cinquième génération (5G ) n’est pas seulement un développement technique mais se veut un outil qui permettra au secteur des télécommunications de présenter des services technologiques développés répondant aux évolutions enregistrées dans le monde, a indiqué la Directrice générale des technologies de la communication, au ministère des technologies de la communication, Meherzia Ouni.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Ouni a soulugné que la 5G favorisera un saut qualitatif dans le secteur numérique considéré comme un pilier pour la réalisation du développement économique et social et l’attrait des investissements nationaux et internationaux.

Elle a rappelé que la Tunisie est le premier pays en Afrique du Nord à lancer ce service auquel ont adhéré les trois opérateurs.

Et d’ajouter que le lancement de la 5G est un pas important vers la réalisation du développement dans plusieurs secteurs et le renforcement de la compétitivité de différents domaines, outre le développement de la création et de l’innovation via la mise en place de projets numériques innovants.

Il aidera les startups à développer des applications et des solutions intellegentes et renforcera l’infrastructure digitale et les systèmes des secteurs vitaux, a-t-elle noté.

Elle a fait savoir que la couverture 5G sera assurée dans toutes les régions, soulignant que les trois opérateurs ont renouvelé leurs réseau et introduit des nouveaux composants au niveau des systèmes et des équipements.

Ouni a rappelé, par ailleurs, que la 5G se distingue par une capacité de débit plus élevée et une meilleure vitesse de navigation sur le réseau, soulignant que le ministère des Technologies de la communication a démarré les tests techniques, depuis 2020.

A rappeler, les trois opérateurs ont lancé, venrdredi à 0h, les services 5G. Les Décrets portant approbation des conventions d’attribution d’une licence pour l’installation et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications mobiles de cinquième génération (5G) entre l’Etat tunisien, les sociétés « Ooredoo Tunisie » ,« Orange Tunisie » et la société nationale des télécommunications, ont été publiés, le 23 janvier 2025, au JORT, par le Ministère des Technologies de la Communication.

Ces conventions d’attribution, ont été publiées après l’octroi de licences de 5G et la signature des textes, le 30 novembre 2024, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, en présence du Chef du Gouvernement, Kamel Madouri et des premiers responsables des trois opérateurs.