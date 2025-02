Hausse spectaculaire des exportations tunisiennes d’huile d’olive vers l’Afrique subsaharienne

Les exportations tunisiennes d’huile d’olive vers l’Afrique subsaharienne ont connu une hausse significative en 2024, enregistrant une augmentation de plus de 50 % par rapport à 2023 pour atteindre une valeur dépassant les 60 millions de dinars, selon les données du Centre de Promotion des Exportations. Parmi les marchés les plus importants figurent les Seychelles, le Ghana, le Kenya, l’île Maurice et le Sénégal. Dans le cadre du programme promotionnel national de l’huile d’olive pour 2025, une délégation d’acheteurs de la République démocratique du Congo a été invitée en Tunisie du 11 au 13 février 2025 pour des rencontres d’affaires avec des entreprises tunisiennes spécialisées dans l’exportation de l’huile d’olive et d’autres produits agroalimentaires.

Ce programme de promotion a permis d’organiser plus de 35 rencontres professionnelles bilatérales et une dizaine de visites sur site, offrant aux acheteurs congolais l’opportunité de constater la qualité de l’huile d’olive tunisienne et sa conformité aux normes internationales. Afin de renforcer la position de l’huile d’olive tunisienne conditionnée sur les marchés traditionnels et d’explorer de nouveaux débouchés prometteurs, un plan national a été élaboré de manière participative, réunissant les différents acteurs du secteur. Ce programme prévoit environ 25 actions promotionnelles visant à accroître la visibilité et la compétitivité de l’huile d’olive tunisienne à l’international.